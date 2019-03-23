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Öğrenci evinde çıkan yangında 5 öğrenci dumandan etkilendi

EDİRNE'de bir öğrenci evinde çıkan yangında, 5 öğrenci, dumandan etkilendi.  Kocasinan Mahallesi'ndeki Buluş Apartmanı'nın ikinci katında, öğrencilerin kaldığı dairede, gece yarısı sıralarında yangın çıktı. Uyandıklarında evi...

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 öğrenci dumandan etkilendi
EDİRNE'de bir öğrenci evinde çıkan yangında, 5 öğrenci, dumandan etkilendi. 
Kocasinan Mahallesi'ndeki Buluş Apartmanı'nın ikinci katında, öğrencilerin kaldığı dairede, gece yarısı sıralarında yangın çıktı. Uyandıklarında evi saran dumanı fark eden 2 öğrenci, balkona çıkarak itfaiye ekiplerini aradı. Gelen itfaiye ekipleri, öğrencileri balkondan indirdi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, söndürüldü. 
Evde oturan 2 öğrenci, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü, üst katta kalan ve dumandan etkilenen 3 öğrenciye de ambulansta müdahale edildi.
Evdeki eşyaların kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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