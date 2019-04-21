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Oğluyla aynı kaderi paylaştı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, Kadriye Kader (59), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kadriye Kader'in 1 hafta önce oğlu Yücel Kader (37) de KKKA'dan hayatını kaybetmişti. Karabük'e...

Oğluyla aynı kaderi paylaştı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, Kadriye Kader (59), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kadriye Kader'in 1 hafta önce oğlu Yücel Kader (37) de KKKA'dan hayatını kaybetmişti.
Karabük'e bağlı Zobran köyünde, hayvan besiciliği ile uğraşan aileden Kadriye Kader, yüksek ateş nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kadriye Kader, muayenesinin ardından tedaviye alındı. KKKA şüphesiyle Ankara'ya gönderilen numuneler, pozitif çıktı. Sağlık durumu ağırlaşan Kader, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kadriye Kader'in oğlu Yücel Kader'de 14 Nisan Pazar günü KKKA'dan hayatını kaybetmişti.
Kadriye Kader'in 7 aylık torunu Hamza'nın ise KKKA'dan Ankara'da tedavisi sürüyor.

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