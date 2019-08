Oğlunun ölümüne neden olan babaya, müebbet hapis istemi

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde eşiyle tartıştıkları sırada araya giren oğlu Muhammet Can Türker'in (19) boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ruhi Türker'e (55), duruşma savcısı, 'olayın kasıt altında işlendiği' gerekçesiyle müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında, çalıştığı kafeteryadan eve gelen Muhammet Can Türker, babası Ruhi ile annesi Nagihan Türker'i (50) kavga ederken gördü. Kavgayı ayırmak için araya giren Muhammet Can Türker, babasının elindeki bıçağın, boğazını kesmesi sonucu ağır yaralandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan ve 2 gün yoğun bakımda kalan genç, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan baba Ruhi Türker, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'alt soydan akrabayı öldürmek' suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ruhi Türker’in yargılanmasına devam edildi. Tutuklu baba Ruhi Türker, oğlunu öldürmek gibi bir kastının olmadığını savunarak, daha önce verdiği, "Olay esnasında oğluma karşı hamle ya da saldırım olmadı. Boğuşma yaşanmadı. Bıçağı kaçırırken oğlumun hamlesi üzerine boğazında çizik oluştu. Saldırı ve hamlem yok" ifadesini tekrarladı.

SAVCI, MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Duruşmada mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, toplanan deliller ve anne Nagihan Türker’in ifadeleri doğrultusunda cinayetin olası kasıt altında işlendiğini öne sürerek, Ruhi Türker'e müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık avukatına savunma için süre veren mahkeme, sanık babanın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı Eylül ayına erteledi.