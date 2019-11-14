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Oğlunun kullandığı cipin altında kalıp, öldü
ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde, oğlunun geri manevra yaptığı cipin altında kalan Nazmiye Mala (78), hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün ilçeye bağlı Halil Beyoğlu köyünde meydana geldi. M.M., yönetimindeki 34 TN 7514 plakalı ciple geri...
GÜVENLİK 14.11.2019, 14:12
ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde, oğlunun geri manevra yaptığı cipin altında kalan Nazmiye Mala (78), hayatını kaybetti.
Kaza, önceki gün ilçeye bağlı Halil Beyoğlu köyünde meydana geldi. M.M., yönetimindeki 34 TN 7514 plakalı ciple geri manevra yaparken annesi Nazmiye Mala’ya çarptı. Aracın altında kalan Mala, ağır yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mala, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
M.M. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Nazmiye Mala ise köyde toprağa verildi.
Kaza, önceki gün ilçeye bağlı Halil Beyoğlu köyünde meydana geldi. M.M., yönetimindeki 34 TN 7514 plakalı ciple geri manevra yaparken annesi Nazmiye Mala’ya çarptı. Aracın altında kalan Mala, ağır yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mala, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
M.M. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Nazmiye Mala ise köyde toprağa verildi.
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