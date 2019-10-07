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Oğlunun kestiği ağacın altında kalıp, öldü
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Ahmet Aksoy (61), kesim sahasında oğlu Mehmet Aksoy'un kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, Doğanca Mahallesi'ndeki kesim sahasında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Babası Ahmet Aksoy...
GÜVENLİK 07.10.2019, 14:26
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Ahmet Aksoy (61), kesim sahasında oğlu Mehmet Aksoy'un kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, Doğanca Mahallesi'ndeki kesim sahasında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Babası Ahmet Aksoy ile ağaç kesim işinde çalışan Mehmet Aksoy, işe yaklaşık 1 saat erken gitti. Mehmet Aksoy, kesim sahasının üst kısmında çalışırken, baba Ahmet Aksoy da bölgeye gelerek aşağı tarafta kesim yaptı. İşini bitiren baba Aksoy, oğluna yardım için yukarı çıkmaya başladı. Çalışan ağaç kesme motorunun sesinden babasının geldiğini duymayan Mehmet Aksoy'un kestiği ağaç Ahmet Aksoy'un üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Ahmet Aksoy'u diğer işçiler fark etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağacın altından kurtarılan Ahmet Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından Aksoy'un cansız bedeni Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Doğanca Mahallesi'ndeki kesim sahasında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Babası Ahmet Aksoy ile ağaç kesim işinde çalışan Mehmet Aksoy, işe yaklaşık 1 saat erken gitti. Mehmet Aksoy, kesim sahasının üst kısmında çalışırken, baba Ahmet Aksoy da bölgeye gelerek aşağı tarafta kesim yaptı. İşini bitiren baba Aksoy, oğluna yardım için yukarı çıkmaya başladı. Çalışan ağaç kesme motorunun sesinden babasının geldiğini duymayan Mehmet Aksoy'un kestiği ağaç Ahmet Aksoy'un üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Ahmet Aksoy'u diğer işçiler fark etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağacın altından kurtarılan Ahmet Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından Aksoy'un cansız bedeni Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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