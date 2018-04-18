Oğlunun gözü önünde öldürülen kadın toprağa verildi (2)

TUTUKLANDI
İzmit'te 6 yıldır birlikte yaşadığı Serpil Ertekin'i öldüren Duran Günyeli adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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TUTUKLANDI İzmit'te 6 yıldır birlikte yaşadığı Serpil Ertekin'i öldüren Duran Günyeli adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
18 Nisan 2018 Çarşamba 21:59
TUTUKLANDI
İzmit'te 6 yıldır birlikte yaşadığı Serpil Ertekin'i öldüren Duran Günyeli adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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