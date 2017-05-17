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Oğlunun bulduğu altını polise teslim etti

Faruk KIYAK/ İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, Mehmet Oğuz 10 yaşındaki oğlunun halı sahanın yanında bulduğu ziynet eşyasını polise teslim etti. Mehmet Oğuz'un adını açıklamadığı 10 yaşındaki oğlu, Turgut Mahallesi İsmail Gaspralı...

Oğlunun bulduğu altını polise teslim etti

Faruk KIYAK/ İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, Mehmet Oğuz 10 yaşındaki oğlunun halı sahanın yanında bulduğu ziynet eşyasını polise teslim etti.
Mehmet Oğuz'un adını açıklamadığı 10 yaşındaki oğlu, Turgut Mahallesi İsmail Gaspralı Caddesi'nde bulunan bir halı sahanın önünde altın ziynet eşyası buldu. Çocuğun verdiği altını alan Mehmet Oğuz, sahibinin bulunup teslim edilmesi amacıyla polisi aradı. Mehmet Oğuz yaklaşık 5 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen ziynet eşyasını polise teslim etti.
Mehmet Oğuz, "Oğlum ziynet eşyasını bulup bana getirdi. Ben de sahiplerine teslim edilmesi amacıyla polisi arayarak memurlara altını teslim ettim. İnşallah sahibi bulunur" dedi.

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