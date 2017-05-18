Oğlunun 'Bana, annemin senden daha çok ihtiyacı var' notu görüp, katliam yapmış

KONYA'da boşandığı eşi 41 yaşındaki Yasemin Yıldız, eski kayınpederi 72 yaşındaki Behram Yıldız ve kayınvalidesi 60 yaşındaki Fatma Yıldız'ı dün pompalı tüfekle öldürüp, kızı 17 yaşındaki S.A.'yı yanına alıp kaçan 40 yaşındaki Erdal Atlı dün gece İzmir'de yakalandı. Konya’ya getirilen ve yapılan sorgulamanın ardından adliye sevk edilen Erdal Atlı'nın ifadesinde, bir süre yanında kalan oğlunun ''Baba, artık bana, annemin senden daha çok ihtiyacı var. Artık annemde kalacağım'' notunu gördükten sonra cinnet geçirip, eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Öldürülen 3 kişinin cenazeleri de bugün defnedildi.TIR şoförlüğü yapan Erdal Atlı, dün sabah saatlerinde pompalı tüfekle 1 yıldır ayrı yaşadığı ve 4 ay önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Yasemin Yıldız'ın, kaldığı babası Behram Yıldız'ın, merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki evine gitti.KAPIYA AÇAR AÇMAZ ATEŞ ETMİŞKapıyı açan Yasemin Yıldız, eski eşinin elinde tüfeği görünce kapıyı kapatmak istedi. Ancak öfkeli eski koca Atlı, tüfekle eşinin üzerine ateş açtı. Ardından silah sesini duyup koşarak kapıya gelen eski kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'a da ateş etti.3 kişi kanlar içinde yere yığılırken Atlı, katliamı gözleri önünde işlediği kızı S.A.'yı alıp, otomobile binerek hızla uzaklaştı. Atlı, kaçarken de okulda olan oğlu 17 yaşındaki Y.E.A.'ya cep telefonundan ''Oğlum eve koş, anneni, dedeni ve nineni vurdum. Belki yetişirsin'' diye mesaj attı. Silah sesini duyan komşularının çağırdığı sağlık görevlileri anne, baba ve kızının öldüğünü belirledi.ANNE, BABA VE KIZI DEFNEDİLDİYasemin Yıldız, annesi Fatma Yıldız ve babası Behram Yıldız'ın cenazeleri bugün Bosna Hersek Mahallesi'ndeki İbrahim Hakkı Konyalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.EŞYALARINI SATIP, OTOMOBİL KİRALAMIŞOlayın ardından kaçan Erdal Atlı'nın yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği, ekipleri önce Atlı'nın kent merkezinde saklanabileceği yerleri kontrol etti. Ancak her hangi bir ize rastlamadı. Bunun üzerine ailesinin İzmir'de yaşaması ve yanlarına kaçma ihtimali üzerine güzergahtaki emniyet müdürlükleri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne haber verildi. Ardından bir ekip İzmir'e yola çıktı.Bu sırada araştırmasını sürdüren polis, Atlı'nın kaldığı evdeki eşyaları sattığını ve geçen pazartesi günü araç kiraladığını belirledi. Kiralanan aracın uydu takip sisteminden yeri tespit edildi. Atlı, dün akşam saatlerinde İzmir'in Torbalı ilçesi girişinde polis tarafından yanında götürdüğü kızıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Atlı, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.KIZINI 'GEZMEYE GÖTÜRÜYORUM' DİYE KANDIRMIŞKatliamın ardından kızı S.A.'yı da yanında götüren Erdal Atlı, kızının 'Baba nereye gidiyoruz?' sorusu üzerine kızını ''Babaanneni, dedeni özlemedin mi? Gezmeye götüreyim mi, seni'' diyerek İzmir'e götürdüğü ortaya çıktı.OĞLUNUN BIRAKTIĞI NOTU GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNMÜŞErdal Atlı ifadesinde, daha önce boşanma davası açtıklarını ancak sonra vazgeçtiklerini, eşinin ikinci kez açtığı davada ise boşandıklarını söylediği öğrenildi. Çocuklarının velayetinin eşine verildiğini anlatan Atlı ifadesinde, ''Çocuklarımın velayeti annelerine verilmişti. Görüş günüm de cumartesiydi. Ancak ben TIR şoförüyüm, genelde şehir dışında yolda oluyorum. Pazar günleri Konya'da oluyordum. Pazar günleri yanlarına gittiğimde eşim, çocuklarımı görmeme izin vermiyordu. Ailem İzmir'de yaşıyor. Ben sadece çocuklarımı görebilmek için Konya'ya kalmaya devam etmiştim'' dedi.Oğlunun yaklaşık bir ay önce annesinin evini terk edip yanına geldiğini belirten, Atlı cinayeti nasıl işlediğini dö şeyle anlattı:"'Oğlum bir süre yanımda kaldı. Ancak geçen pazar günü eve geldiğimde 'Baba, artık bana, annemin senden daha çok ihtiyacı var. Artık annemde kalacağım' yazılı notunu gördüm. Çılgına döndüm, bunalıma girdim. Evdeki tüm eşyaları sattım. Pazartesi günü de araç kiraladım. Olay günü de üç ay önce satın aldığım pompalı tüfeği yanıma aldım. Eşim, ailesinin yanında kalıyordu. Onun kaldığı eve gittim. Tüfekle eve çıkıp zili çaldım. Eşim kapıyı açtı. Tüfeği görünce kapatmak istedi. Önce ona, sonra da sesi duyup gelen kayınpederim ve kayınvalideme ateş ettim."Erdal Atlı, katliamdan sonra aracına binip bir kaç sokak ileriye gittikten sonra bir süre ambulansların gelmesini beklediği, bu sırada oğluna mesaj attığını ve ambulansların eve geldiğini görünce hızla uzaklaştığını söyledi. Atlı, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olayın ardından babaları tarafından annesi, dedesi ve anneannesi öldürülen Y.E.A. ve S.A. kardeşlerin devlet koruması altına alındı.ANNELER GÜNÜNDE OĞLUNA KAVUŞUNCA ''ANNELER GÜNÜ HEDİYEMİ ALDIM''Boşandığı eşi tarafından öldürülen Yasemin Yıldız'ın babasının yanına giden oğlu Y.E.A.'nın geçen cuma günü eve tekrar dönmesi üzerine sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında oğlu ile birlikte çektiği fotoğrafı 'Hayırlı cumalar. Anneler Günü hediyemi aldım bile. Şükürler olsun Allahıma' ifadeleriyle paylaştığı dikkati çekti.

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