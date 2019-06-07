Oğlunu gören baba intihardan vazgeçti

ADANA'da boşanma aşamasında olan Murat Ö. (46), oğlunun kendisine gösterilmediğini iddia edip, 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Oğlu olay yerine getirilince Murat Ö., intihardan vazgeçti.​Olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Murat Ö. çocuğunu uzun süre göremediğini öne sürerek 9 katlı binanı çatısına çıktı. Burada çanak antenlere tutunarak ağlayan Murat Ö,'yü gören çevre sakinleri, polisi aradı. Gelen ekipler Murat Ö.'yü ikna edemeyince CANKUR ekiplerine haber verdi. Bu sırada polis Murat Ö.'nün eşi Sunay Ö,'ye ulaştı. Oğlu M.A.Ö. (5) ile gelen Sunay Ö. eşinden aşağı inmesini istedi. Yoldan geçen meraklı kalabalık ise cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti. Oğlunu gören Murat Ö. intihardan vazgeçti.Gözaltına alınan Murat Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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