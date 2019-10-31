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Oğlunu dövdüğü iddiasıyla öğretmenden şikayetçi oldu

MARDİN'de Mehmet D., epilepsi hastası oğlu 4'üncü sınıf öğrencisi Yüksel D.'yi (10) yaramazlık yaptığı için dövdüğü iddiasıyla öğretmen E.U.K. ve idareciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay, 8 Ekim günü merkez Artuklu...

GÜVENLİK 30.10.2019, 02:01
MARDİN'de Mehmet D., epilepsi hastası oğlu 4'üncü sınıf öğrencisi Yüksel D.'yi (10) yaramazlık yaptığı için dövdüğü iddiasıyla öğretmen E.U.K. ve idareciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, 8 Ekim günü merkez Artuklu ilçesinde bulunan Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre sınıf öğretmeni E.U.K., yaramazlık yaptığı iddiasıyla 4'üncü sınıf öğrencisi Yüksel D.'yi dövdü. Öğrencinin durumu anlattığı babası Mehmet D., sağlık merkezine gidip rapor aldı ve okula gidip idarecilerle görüştü. İdarecilerin soruşturma başlatılacağını söylemesi üzerine şikayetçi olmayan Mehmet D., evine döndü. Mehmet D., geçen süre içerisinde öğretmen hakkında soruşturma başlatılmadığını öğrenince savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

Mehmet D., oğlunun olayı kimseye anlatmaması için öğretmeni tarafından da korkutulduğunu savundu. Oğlunun psikolojisinin bozulduğu belirten Mehmet D., ilgililerin cezalandırılmasını isteyerek şunları söyledi:

"Müdürle görüştükten sonra oğlumu almak üzere sınıfa geçtim. Oğlumu sınıftan alırken ağladığını fark ettim. Sınıfta eğilerek yürüyordu. 'Ne oldu?' diye sorduğumda 'Bir şey yok' dedi. Yolda yine ağlamaya başlayınca canının acıdığını söyledi. Eve gidince daha yeni öğretmeninin kendisini dövdüğünü korka korka anlattığında vücuduna baktım. Birçok yerinde dayak izini gördüm. Sırtında morluklar vardı. Okul müdürünün yanına giderek, kendisine sordum. 'Biliyorsunuz benim oğlum epilepsi hastası. Öğretmen nasıl olur da benim oğlumu döver? dedim. Müdür bizi sakinleştirmeye ve geçiştirmeye çalıştı. Öğretmenle görüştüğümde de bana 'Ben sinirli biriyim. Biraz kızdım' diyerek kendini savundu. Benim oğlumun psikolojisi bozuldu, artık uykusunda 'Anne öğretmen beni dövecek' diye kalkıp, kabus görüyor. Benim oğlum hasta epilepsi hastası. Bırakın bir öğretmenin bir çocuğun bile ellememesi lazım her an kriz geçirebilir. Öğretmen ve idareciler el birliği ile bu olayın üstünü örtmeye çalıştılar. İşte raporları yanımda. Öğretmen hakkında soruşturma açılsın, şikayetçiyim."

Okul yetkilileri ve Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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