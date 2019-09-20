Oğlunu cinayete azmettiren anneye müebbet hapis cezası

ADANA'da, 14 yaşındaki oğluna, sevgilisini pompalı tüfek ile öldürttüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan firari Sultan Karaaslanyiğit (38), yakalandı. Yakalanmamak için kilo alarak kılık değiştirdiği görülen Sultan Karaaslanyiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçen yıl 20 Eylül'de saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. M.F.K., yol ortasında bir süre sohbet ettiği Ali Genç'i, 01 AAD 441 plakalı motosikletine bindiği sırada pompalı tüfekle sırtından vurdu. Genç ağır yaralanırken, M.F.K. ara sokaklara girerek kaçtı. Ali Genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.F.K. ise olayda kullandığı pompalı tüfekle, Haydaroğlu Mahallesi'nde yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen çocuk, psikolog eşliğinde alınan ifadesinde, "Motosikleti binmek için istedim, Ali Genç küfür ederek, motosikleti vermedi. Ben de evden aldığım pompalı tüfekle vurdum" dedi.

POLİS, ÇOCUĞUN ANLATIMINI İNANDIRCI BULMADI

İfadeyi inandırıcı bulmayan polis, baba Ali Rıza ile anne Sultan Karaaslanyiğit'i de gözaltına aldı. Anne, olaydan haberi olmadığını, baba ise evde uyurken oğlunun eve gelip pompalı tüfeği alıp gittiğini, arkasından giderek durdurmak istediğini, ancak başaramadığını anlattı.

Ailenin yaşadığı sokaktaki güvenlik kameralarından, çocuk ile anne- babanın asansörden birlikte indiği, çocuğun elinde pompalı tüfekle önde, anne- babanın da arkasında yürüdüğü tespit edildi. Olay yerinden elde edilen güvenlik kamerası görüntüsünde ise Ali Genç'in motosikletle geçtiği anda babanın eliyle işaret ettiği belirlendi.

İLİŞKİYİ BABA ÖĞRENİNCE, CİNAYETE AZMETTİRİLDİ

Yeniden ifadesi alınan çocuk, "Anneme laf atıyordu. Onu rahatsız ettiği için öldürdüm" dedi. Anne Sultan Karaaslanyiğit da "İş yerlerimiz yan yanaydı. Oğluma cinsel tacizde bulundu. Oğlum da bu yüzden öldürmüştür" derken, baba Ali Rıza Karaaslanyiğit ilk ifadesini tekrar etti.

Polis bu ifadeler üzerine annenin telefonunu incelemeye aldı. Yapılan incelemede annenin Ali Genç'e, 'Kocam yok evde tekim bana gel' ve 'İstersen taksiyle ben geleyim adres ver' diye mesajlaştığı Ali Genç'in de 'Ben sana gelirim' diyerek motosiklete binip eve geldiğini saptadı. Yapılan tüm araştırmalar sonunda anne ile Ali Genç arasındaki ilişkiyi babanın öğrenmesi üzerine 14 yaşındaki çocuğun cinayete azmettirildiği ortaya çıktı.

ANNE MÜEBBET ALDI, OĞLU TAHLİYE EDİLDİ

Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, M.F.K. tutuklanırken, anne- baba tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Davanın geçen ağustos ayında görülen karar duruşmasında, anne Sultan Karaaslanyiğit 'azmettirme' suçundan müebbet, baba Ali Rıza Karaaslanyiğit 'tahrik' indirimiyle 18 yıl, yaşı küçük olan tutuklu sanık M.F.K. ise 5 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

Kararla birlikte anne- baba hakkında yakalama kararı çıkartılırken, M.F.K. cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak, tahliye edildi.

FİRARİ ANNE SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Yakalama kararı doğrultusunda harekete geçen İnfaz Büro Amirliği ekipleri, baba Ali Rıza Karaaslanyiğit'i geçen hafta yakaladı. Baba tutuklanarak, ceazevine gönderilirken, anne Sultan Karaaslanyiğit de dün Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı. Kilo alarak kılık değiştirildiği gözlenen Sultan Karaaslanyiğit hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak, cezaevine konuldu.



