Oğlunu bacağından vuran baba serbest

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da oğlu 25 yaşındaki Onurcan T.'ye pompalı tüfekle ateş ederek sol bacağından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 51 yaşındaki Avni T. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün Canik İlçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oğlu Onurcan T. ile ailevi sorun nedeniyle tartışan Avni T., pompalı tüfekya 3 el ateş etti. Açılan ateş sonucu sol bacağından yaralanan Onurcan T. ambulanslü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, Avni T.'yi pompalı tüfekle birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Emnişetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen Avni T., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.