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Oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren annenin akıl sağlığı yerinde çıktı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, ()- KKTC'de oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı (7) 31 bıçak darbesiyle öldüren Bilge Lord Kunduracı'nın (36) akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi. Bilge Lord Kunduracı, iddiaya göre, ayrılmak üzere olduğu...

Oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren annenin akıl sağlığı yerinde çıktı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, ()- KKTC'de oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı (7) 31 bıçak darbesiyle öldüren Bilge Lord Kunduracı'nın (36) akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi.
Bilge Lord Kunduracı, iddiaya göre, ayrılmak üzere olduğu eşinin paylaştığı mutlu aile fotoğrafı nedeniyle oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı, 37 bıçak darbesiyle öldürdü.
"Eşinin canını yakmak için" oğlunu öldürdüğünü söylediği öne sürülen Bilge Lord Kunduracı tutuklandı. Kunduracı için Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden verilen raporda, ceza-i ehliyetinin tam olduğu kaydedildi. Rapor sonucuna göre, Bilge Lord Kunduracı, 'taammüden adam öldürmek' suçundan yargılanacak.

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