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Oğluna yemek götüren anne ölüsünü buldu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde tek başına yaşayan 35 yaşındaki Turhan Karabulut, kendisine yemek getiren annesi tarafından evinde ölü bulundu. Olay, Çorlu'nun Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi....

Oğluna yemek götüren anne ölüsünü buldu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde tek başına yaşayan 35 yaşındaki Turhan Karabulut, kendisine yemek getiren annesi tarafından evinde ölü bulundu.
Olay, Çorlu'nun Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Züleyha Karabulut, kendisinden ayrı ve tek başına yaşayan oğlu Turhan Karabulut'un bir alt sokaktaki evine yemek götürdü. Kapıyı uzun süre çalan Karabulut, açılmayınca kendisinde bulunan anahtarla  açıp içeriye girdiğinde oğlunun üzerine elektrikli ısıtıcının düştüğünü ve vücudunda yanıklar olduğunu görünce hemen komşularından yardım istedi. Olay yerine gelen komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde Turhan Karabulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Karabulut'un cesedi Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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