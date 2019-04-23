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Oğluna tatlı yapmak isterken çıkan yangında yaralandı

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, askere gidecek oğlu için tatlı yapmak isteyen Fatma Demir, yanan sobaya benzin dökünce, parlama oldu. Yaralanan Fatma D. komşuları tarafından evden çıkarılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay,...

Oğluna tatlı yapmak isterken çıkan yangında yaralandı
KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, askere gidecek oğlu için tatlı yapmak isteyen Fatma Demir, yanan sobaya benzin dökünce, parlama oldu. Yaralanan Fatma D. komşuları tarafından evden çıkarılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, öğle saatlerinde, Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi’nde meydana geldi.  Askere gidecek oğlu için tatlı ve hamur işleri yapmak isteyen Fatma Demir, sobayı tutuşturmak için bidonla benzin dökünce parlama oldu. Fatma Demir’in elleri yanarken, alevler prefabrik evi sardı. Fatma Demir’in sesini duyan komşuları yardıma koştu. Komşuları Fatma Demir’i evden çıkarırken, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Elleri yanan Fatma D. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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