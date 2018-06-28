Oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş/ Ek fotoğraflar
28 Haziran 2018 Perşembe 15:33
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Uyuşturucuya başlama ve bırakma sebebi...
- 2Ebeveynlerin yüzde 60'ı çocuklarının...
- 3(Görüntülü) Bebeğin parmağı kesildi...
- 4Bebeğin parmağı kesildi iddiasına inceleme
- 5Bebeğin parmağı kesildi iddiasına inceleme
- 6(Görüntülü) Uzmanından YKS öncesi beslenme...
- 7Uzmanından YKS öncesi beslenme reçetesi
- 8Yaz aylarında bebek ve çocuklarda ishale...
- 9Hijyenik olmayan güzellik merkezleri sağlığı...
- 10Dr. Çarman: İştahsız çocukta ödül-ceza...
- 1(Görüntülü) "Sınav öncesi sosyal...
- 2"Sınav öncesi sosyal medya detoksu...
- 3(Görüntülü) İZÜ, dördüncü dönem...
- 4İZÜ, dördüncü dönem mezunlarını...
- 5(Görüntülü) İKÜ, 20'nci dönem...
- 6İKÜ, 20'nci dönem mezunlarını...
- 7(Görüntülü) "TYT zor olsa da moral...
- 8"TYT zor olsa da moral bozmadan AYT’ye...
- 9(Görüntülü) Konyalı LGS birincisi:...
- 10(Görüntülü) “LGS sonrası doğru...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
17.9B Takipçi
SON DAKİKA
- 1DHA YURT BÜLTENİ-14
- 2Kapısız soyunma kabininde, havlulu önlem...
- 3Açığa alınan akademisyenlerden siyah...
- 4(Görüntülü) CHP'li Atilla Sertel:...
- 5Sosyal medyadan PKK propagandasına 3 yıl...
- 6Meriç'te kaybolan çocuğun cesedi,...
- 7FETÖ sanığı çifte hapis cezası
- 8Ibrahim Sangare Giresunspor’da
- 9ABD 1. çeyrekte yüzde 2.0 büyüdü, beklenti...
- 10 Ünlü türkücünün kızına para cezası...
- 11ÜNLÜ TÜRKÜCÜNÜN KIZINA PARA CEZASI...
- 12KÜRESEL PİYASALAR – Walgreens yüzde...
- 13Van'da basın açıklaması ve eylemler...
- 14DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4
- 15PİYASALAR – Sterlin 6 lira sınırına...
- 16(Görüntülü) Gebe çoban köpeği tüfekle...
- 17(Görüntülü) Göle yavru balıklar bırakıldı;...
- 18CHP Acıpayam yönetimi istifa etti
- 19İş adamı cinayeti sanığına, ağırlaştırılmış...
- 20(Görüntülü) "Sınav öncesi sosyal...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:06
|05:27
|13:19
|17:19
|20:48
|22:49