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Oğlu kaybolan kadın, üzüntüden 8 aylık bebeğini düşürdü

BİLECİK’teki evinden 18 gün önce çıkan Mert K. (15), annesi Canan Çatal'ın kayıp başvurusu üzerine babasının Eskişehir'deki evinde bulundu. Oğlu eski eşinde çıkan Canan Çatal, üzüntüden 8 aylık bebeğini düşürdüğünü belirtirken,...

Oğlu kaybolan kadın, üzüntüden 8 aylık bebeğini düşürdü
BİLECİK’teki evinden 18 gün önce çıkan Mert K. (15), annesi Canan Çatal'ın kayıp başvurusu üzerine babasının Eskişehir'deki evinde bulundu. Oğlu eski eşinde çıkan Canan Çatal, üzüntüden 8 aylık bebeğini düşürdüğünü belirtirken, Mert K., Sosyal Hizmetler Kampüsü'ne teslim edildi.
Bilecik'te babasından ayrı olan annesi Canan Çatal ile oturan Mert K., 18 gün önce evden çıktı. Anne, oğlunun geri gelmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Bilecik ve Eskişehir polisi genci bulmak için çalışma başlattı. İkinci evliliğini yapan Canan Çatal, kayıp oğlunun üzüntüsüyle geçen 2 Haziran’da 8 aylık bebeğini kaybettiğini belirterek sosyal medyadan, '15 yaşındaki oğlum Mert K. kayıp, Türkiye genelinde aranıyor. 8 aylık bebeğimi kaybettim, toprağa verdim. Sebep olanları Hakk'a havale ettim' paylaşımında bulundu.
Mert K., Eskişehir'de babasının evinde bulunarak Sosyal Hizmetler Kampüsü'ne teslim edildi. Canan Çatal, eski eşi hakkında oğlunu kaçırdığı iddiasıyla Bilecik Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sürüyor.

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