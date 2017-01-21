Oğlu El-Bab'ta yaralanan uzman çavuşun babası: Bu vatanda herkes asker

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe, terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçla düzenlediği ve 5 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 9 asker arasında bulunan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Gökhan Sever’in babası 51 yaşındaki Ahmet Sever, “Bu vatanda asker çok, 7’den 70’e herkes hazır asker” dedi.

El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe, terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 9 askerden biri olan Uzman Çavuş Gökhan Sever'in Çorum'da yaşayan ailesine haber verildi. Yaralı askerlerden 5 ay önce Gamze Sever ile hayatını birleştiren Uzman Çavuş Gökhan Sever’in babası mobilya ustası Ahmet Sever, oğlunun hain saldırıdan yaralı kurtulduğunu belirtti. Baba Ahmet Sever, “Bu vatanda asker çok, 7’den 70’e herkes hazır asker. Sanmasınlar ki bu vatanda asker biter, işte orada yanılmış olurlar. Bu vatanda hiçbir zaman asker bitmez. Çünkü, bu vatanın 7’den 70’i hazır askerdir. Oğlum 5 ay önce evlendi. 4 yıllık uzman çavuş. Annesi ile birlikte şu an yoldayız ve yanına gidiyoruz" dedi.