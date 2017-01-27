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Odunlukta başlayan yangın evi yaktı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'nun Karacasu Beldesi'nde odunlukta başlayan yangın yandaki eve sıçradı. Odunluk kül olurken, evin de bir bölümü yandı. Yangın, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Orüs Caddesi'nde Sami Holat'ın yalnız...

Odunlukta başlayan yangın evi yaktı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'nun Karacasu Beldesi'nde odunlukta başlayan yangın yandaki eve sıçradı. Odunluk kül olurken, evin de bir bölümü yandı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Orüs Caddesi'nde Sami Holat'ın yalnız yaşadığı evin bitişiğindeki odunlukta çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden ev sahibi Sami Holat, dışarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi. İtfaiye yangına müdahale ederken, UMKE ve polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Bu sırada alevler eve de sıçradı. Karacasu Belediyesi ve Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak odunluk tamamen, evin de çatısı ve üst katı kül oldu. İtfaiyenin çalışmasını çaresiz şekilde izleyen Sami Holat, "Evin yanındaki avludaki bölüm bir anda ateş aldı. Evde yemek yapıyordum. Yangın nereden nasıl çıktı bilmiyorum" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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