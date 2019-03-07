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Ödemiş'teki kavgada 3 kişi yaralandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2'si bıçakla, 1'i ise başına aldığı darbeyle olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında, kırsal Günlüce Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim...

Ödemiş'teki kavgada 3 kişi yaralandı
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2'si bıçakla, 1'i ise başına aldığı darbeyle olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında, kırsal Günlüce Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Ö. (29) ile aynı mahallede yaşayan Emre M. (20) ve E.E. (15) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim Ö., belinden çıkardığı bıçakla Emre M.'yi göğsünden, E.E.'yi kalçasından bıçakla yaraladı. İbrahim Ö. olay yerinden kaçarken, Emre M. ile E.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sadece Emre M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İbrahim Ö. ise olaydan sonra jandarma ekiplerince yakalandı. Kavga sırasında başına gelen darbeyle yaralanan İbrahim Ö. de önce hastaneye götürüldü. Buradaki tedavisi sonrası jandarma karakoluna getirildi. İbrahim Ö.'nün sorgusunun sürdüğü bildirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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