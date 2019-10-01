Ödemiş'te uyuşturucuya 2 tutuklama
Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 1 kilo 525 gram esrar, 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı. Ödemiş...
Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 1 kilo 525 gram esrar, 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
Ödemiş İlçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenin H.K. ve İ.U.'yu, dün sabah düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. H.K. ve İ.U.'nin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda 1 kilo 525 gram esrar, 20 gram metamfetamin, uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyete götürülen H.K. ve İ.U., işlemlerinin ardından aynı gün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı
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