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Ödemiş'te uyuşturucu satışına polisten suçüstü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı. Uyuşturucuyu satın alan diğer şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ödemiş...

Ödemiş'te uyuşturucu satışına polisten suçüstü
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı. Uyuşturucuyu satın alan diğer şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen M.G.'yi (47) fiziki ve teknik takibe aldı. M.G.'nin bugün Meşrutiyet Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelerek burada Ö.G. (47) ile görüşmesi üzerine harekete geçen polis, operasyona başladı. M.G., uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden Ö.G.'nin üzerinde, satın aldığı 13 gram esrar ele geçirildi. M.G.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 109 gram esrar, 32 gram hintkeneviri tohumu, 90 kök hintkeneviri ve üzerindeki aramada ise esrar satışından aldığı değerlendirilen 100 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden Ö.G., 'uyuşturucu satın almak ve bulundurmak' suçlarından poliste ifadesi alınıp, hakkında tutanak tutulduktan sonra serbest bırakılırken, M.G. ise 'uyuşturucu imal etmek ve satmak' suçundan sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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