Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Ödemiş'te kaybolan zihinsel engelli kadın Balçova'da bulundu

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 4 gün önce ortadan kaybolan, ailesi ve jandarma tarafından aranan zihinsel engelli Fikriye Aygün (50), Balçova ilçesinde, polis tarafından bulunup, ailesine teslim edildi. Ödemiş'in kırsal Bozyaka Mahallesi'nde...

Ödemiş'te kaybolan zihinsel engelli kadın Balçova'da bulundu
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 4 gün önce ortadan kaybolan, ailesi ve jandarma tarafından aranan zihinsel engelli Fikriye Aygün (50), Balçova ilçesinde, polis tarafından bulunup, ailesine teslim edildi.
Ödemiş'in kırsal Bozyaka Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Fikriye Aygün, geçen 2 Haziran'da evlerinin önünde ortadan kayboldu. Yakınları gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca, Ovakent Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Jandarma 4 gündür Aygün'ü aramasına rağmen bir sonuç alamadı. Endişeli bekleyiş sürerken Aygün'ün Balçova ilçesinde bulunduğu haberi gelmesi herkese rahat bir nefes aldırdı.
Ödemiş'in kırsal Bozyaka Mahallesi Muhtarı Halil Körük, "Gece yarısı bir telefon geldi. İzmir Balçova'da polis merkezinden aradıklarını söylediler. Kayıp olan Fikriye Aygün, polis merkezine getirildiğinde, 'Bozyaka Mahallesi muhtarının akrabasıyım demiş" bunun üzerine gece bana ulaştılar. Zaten en son görüldüğü yerin yanında tren istasyonu vardı. Demek ki trene binmiş oralara kadar gitmiş. Üzerinde hiç para da yoktu. Nasıl trene bindi, oralara nasıl gitti, ne yedi, ne içti hiç bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, polisin yapmış olduğu denetimlerde bulunduğu. Eşi Ali Aygün ile polis merkezine gidip, kendisini sağ salim teslim aldık" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325