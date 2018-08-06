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Ödemiş'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Atatürk Caddesi üzeri Belediye Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Özkan Küçük'ün (25) kullandığı...

Ödemiş'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Atatürk Caddesi üzeri Belediye Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Özkan Küçük'ün (25) kullandığı 35 ZRT 26 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emre Yamak'ın (39) kullandığı 43 LJ 044 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada her iki araç sürücüsü ile Yamak'ın eşi Ayşen Yamak (27), çocukları Kaan Yamak (2), Eren Yamak (4) ile kayınvalidesi Dudu Yamak (58) yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan sürücü Özkan Küçük, yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Dudu Yamak ise yapılan ilk müdahale sonrası İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yamak ailesinin Beydağ ilçesinde bir düğüne katıldıkları, içinde bulundukları aracı ise yeni aldıkları öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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