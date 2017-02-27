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Ödemiş'te gasp şüphelisi üç kardeşe gözaltı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- İZMİR'in Ödemiş İlçesinde, aynı barda içki içtikleri 42 yaşındaki S.K.'yı çıkışta takip edip, ıssız bir yere geldiklerinde döverek cebindeki 11 bin lirayı gasp ettikleri ileri sürülen...

Ödemiş'te gasp şüphelisi üç kardeşe gözaltı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- İZMİR'in Ödemiş İlçesinde, aynı barda içki içtikleri 42 yaşındaki S.K.'yı çıkışta takip edip, ıssız bir yere geldiklerinde döverek cebindeki 11 bin lirayı gasp ettikleri ileri sürülen yaşları 28 ile 45 arasında değişen üç kardeş, polis tarafından yakalandı.
Geçen 25 Şubat gecesi, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden S.K., Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir barda eğlendikten sonra evine dönerken, üç kişi tarafından dövüldüğünü, cebindeki 11 bin lirasının gasp edildiğini söyleyip, şikayetçi oldu. S.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, barın çevresinde yaptığı çalışma sonucu S.K.'nin parasını gasp eden üç kişinin, aynı barda birlikte eğlenen 45 yaşındaki N.K. ile kardeşleri 39 yaşındaki O.K.  ve 28 yaşındaki M.K. olduğunu belirledi. Polis, üç kardeşi evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Üç kardeşin, barda hebası öderken cebinden çıkardığı yüklü miktarda parayı görüp, çıkışta evine taksi ile gitmek yerine yürümeye ikna ettikleri S.K.'yi, barın ilerisindeki ıssız bir yere geldiklerinde darp edip, cebindeki 11 bin lirayı alarak kaçtıkları ileri sürüldü.
Gözaltına alınan üç kardeşin polisteki işlemleri sürerken, gasp ettikleri öne sürülen paranın ise bulanamadığı bildirildi.

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