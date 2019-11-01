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Ödemiş'te esrar satışına 3 tutuklama
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen E.D., G.E. ve A.K....
GÜVENLİK 01.11.2019, 11:15
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen E.D., G.E. ve A.K. adlı şüphelileri dün sabah evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 705 gram esrar ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen E.D., G.E. ve A.K. adlı şüphelileri dün sabah evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 705 gram esrar ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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