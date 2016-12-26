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Ödemiş merkezli FETÖ operasyonunda 27 gözaltı

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), () - İZMİR'in Ödemiş ve Kiraz ilçeleri merkezli 5 ilde bu sabah düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, çeşitli meslek gruplarından 8'i kadın 27 kişi gözaltına alındı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Ödemiş merkezli FETÖ operasyonunda 27 gözaltı

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), () - İZMİR'in Ödemiş ve Kiraz ilçeleri merkezli 5 ilde bu sabah düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, çeşitli meslek gruplarından 8'i kadın 27 kişi gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah, FETÖ/PDY'nin Ödemiş ve Kiraz ilçeleri yapılanmasında görev aldığı belirlenen kişilere yönelik 'Gölbaşı 8' adlı operasyon yaptı. İzmir dışında Denizli, Manisa, Ankara ve Şanlıurfa'yı da kapsayan 46 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkan 37 kişiden 8'i kadın 27'si yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında okul, halk eğitim ve ilçe milli eğitim müdürleri, doktor, öğretmen ve esnafın bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin örgüt için 'himmet' adı altında maddi destek sağlamak için çalıştığı, örgüte eleman temin ettiği öne sürüldü. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda bulunan örgütsel dokümanlara ve dijital malzemelere el konuldu.
Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. Hakkında gözaltına kararı bulunan diğer şüphelilerin ise arandığı belirtildi.

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