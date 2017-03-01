Ödemiş merkezli FETÖ operasyonuna 8 tutuklama

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), () - İZMİR'in Ödemiş İlçesi merkezli 6 ilde FETÖ/FDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 15'i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş İlçesi merkezli Ankara, Antalya, Aydın, Zonguldak ve Gaziantep'te FETÖ/FDY'ye yönelik dün sabah 'Meclis-4' adlı operasyon yapıldı. Memuriyetten ihraç edilen emniyet personeli, öğretmen, vergi uzmanı, TÜBİTAK ve Roketsan'da görevli kişilerin de aralarında bulunduğu 32 kişinin yakalanmasına yönelik polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan 20'sinin Ödemiş'te gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullanıcısı olduklarının belirlendiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 15'i adliye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hekimliği şüphelilerden 8'ini tutukladı. 7 şüpheli ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.