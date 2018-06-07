Odasında fenalaşan Rus turist öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatil yapan epilepsi hastası Rus Sergei Volodin (50), odasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde eşiyle birlikte tatil yapan epilepsi hastası Sergei Volodin, saat 03.00 sıralarında odasında fenalaştı. Eşinin haber vermesi üzerine çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. 112 ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Kemer Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Sergei Volodin, yolda yaşamını yitirdi.
Sergei Volodin'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
FOTOĞRAFLI