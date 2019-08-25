Oda arkadaşıyla tartışma sırasında başını duvara çarpıp öldü

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, özel rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Ceylan Dişli (48), tartıştığı oda arkadaşı R.K.'nin (40), kendisini ittirmesi sonucu başını duvara çarparak ağır yaralandı. Kafa travması geçiren Ceylan Dişli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, R.K. ise mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında, Emirdağ'daki özel rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve merkezde aynı odada kalan olan R.K. ile Ceylan Dişli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, R.K., oda arkadaşı Dişli'yi ittirdi. Savrulan Dişli, başını duvara çarpıp, yere düştü. Çarpma sesini duyan rehabilitasyon görevlileri odaya geldi. Dişli'yi kanlar içinde yerde gören görevliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralı Dişli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Ceylan Dişli, kafa travması nedeniyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Ceylan Dişli, 19 Ağustos Pazartesi günü yaşam mücadelesini kaybetti.

R.K. ise olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



