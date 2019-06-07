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Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Sinan Şentürk, ocakta unuttuğu yemek nedeniyle çıkan yangında dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan Şentürk, tedaviye alındı. Yangın, sabaha karşı Bağlık Mahallesi Hatip Caddesinde bulunan apartmanda...

Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Sinan Şentürk, ocakta unuttuğu yemek nedeniyle çıkan yangında dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan Şentürk, tedaviye alındı.
Yangın, sabaha karşı Bağlık Mahallesi Hatip Caddesinde bulunan apartmanda meydana geldi. Yalnız yaşayan Sinan Şentürk, ısıtmak istediği yemeği ocağın üstünde unuttuktan sonra uyudu. Ardından tencere ve aspiratörün alev aldığı gören Sinan Şentürk, yangını söndürmek için müdahale etti. Evden çıkan dumanın binayı sarması ile birlikte apartman sakinleri kendilerini sokağa attı. Sinan Şentürk'ü de evden çıkaran apartman sakinleri polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen Sinan Şentürk ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sinan Şentürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın  söndürüldü.

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