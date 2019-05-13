Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, evde sahurda ocakta unutulan yemek, yangına neden oldu. İtfaiye tarafından söndürülen yangında hasar oluştu.

Tomarza ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'ndeki, müstakil evde kiracı olarak yaşayan Hasan Belgin ve ailesi sahur yapmak için uyandı. Saat 03.00 sıralarında mutfakta hazırladıkları yemeği ocağa koyan aile, ardından salona geçerek oturdu. Bir süre sonra mutfakta çıkan yangını fark eden aile, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası evin mutfağı kullanılmaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



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