Ocakta unutulan yemek evi yaktı

ANTALYA'da Bayram Çalışkan'a ait tek katlı müstakil ev, açık unutulan ocaktan çıkan yangınla tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen Çalışkan, tedavi için hastaneye götürüldü.Yangın, Kızıltoprak Mahallesi 917'nci Sokak'taki tek katlı müstakil evde gece yarısı meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Bayram Çalışkan, akşam saatlerinde yemek yaptı. Ocağı açık unutan Çalışkan, salonda uyuyakaldı. Yanan yemek yangına neden oldu. Alevler mutfaktaki masa, ardından tüm evi sardı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ve polise bildirdikten sonra kapıyı kırıp içeri girerek Bayram Çalışkan'ı kurtardı. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen Bayram Çalışkan hastaneye götürüldü. Yangında alevler arasından çıkarılan büyük mutfak tüpünün patlamaması olası faciayı önledi. Polis, soruşturma başlattı.

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