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O öğretmene cinsel istismardan 87 yıl hapis cezası

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, () - MANİSA'nın Saruhanlı İlçesi'ndeki bir ilkokulda 12 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmeni Yakup K. 87 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Saruhanlı İlçesi'nde...

O öğretmene cinsel istismardan 87 yıl hapis cezası

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, () - MANİSA'nın Saruhanlı İlçesi'ndeki bir ilkokulda 12 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmeni Yakup K. 87 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Saruhanlı İlçesi'nde bulunan Neval Yaralı Milli Egemenlik İlkokulu'nda sınıf öğretmei Yakup K., iddiaya göre, yaşları 7-8 arasında olan kız ve erkek çocuklara sınıfta ders işlerken cinsel istismarda bulundu. Yakup K. geçen yıl ocak ayında tutuklandı. Yakup K. hakkında Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün 4'üncü duruşması görüldü. Yakup K.'nın avukatları, müvekkillerinin beraatını talep etti. Yakup K. da son savunmasını yaparak, öğrencilerinin beyanlarının çelişkili olduğunu iddia edip, "Benim mezun ettiğim öğrencilerin yüzde 80'i, mezun olduktan sonra bana gelip, benimle bağ kurmaya devam etmiştir. Taciz edilen bir çocuğun öğretmenini ziyaret etmesi söz konusu olamaz. Ben öğrencilerime öğretmen şefkati dışında bir eylemde bulunmadım. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.
Sanık Yakup K.'nın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 12 öğrencinin her biri için 'Çocuğun cinsel istismarı suçundan' toplamda 87 yıl hapis cezası verdi.
Olayı başından bu yana takip eden Manisa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri adına konuşan Semiha Hasgör, çocuk istismarına asla sessiz kalmayacaklarını belirtti.

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