O kitabın yazarına 'müstehcenlik' soruşturması (2)

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI
Hakkında soruşturma başlatılan ‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.
ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI Hakkında soruşturma başlatılan ‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.
28 Mayıs 2019 Salı 22:18
ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI
Hakkında soruşturma başlatılan ‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.
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