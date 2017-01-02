O kişi hakkında bir kadına daha cinsel saldırı iddiası

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören çocuğunun yanında refakatçi olarak kalan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen İ.M.K., polis tarafından gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.M.K.'nın 2 yıl önce de 3 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılması ardından bir kamyonun önüne atlayarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde çalışan İ.M.K., bugün saat 03.00 sıralarında Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitti. Görevliymiş gibi hastaneye geldiği ileri sürülen yedi yıllık evli ve 2 çocuk babası İ.M.K., Çocuk Hastalıkları Servisi'ne çıkttı. İ.M.K., iddiaya göre burada çocuğunun başında refaketçi olarak kalan bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Uyuyan kadının üzerini açıp, göğsüne dokunduğu ileri sürülen İ.M.K., kadının uyanıp, çığlık atması üzerine kaçtı. Kadının çığlıkları üzerine harekete geçen hastanenin güvenlik görevlileri, İ.M.K.'nin o saatte hastanede olmasından ve telaşlı halinden şüphelenip, binadan çıkmak üzereyken durdurdu. İ.M.K., hastane polisine teslim edildi. Olay yerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ahlak Büro Amirliği ekipleri hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde kadına cinsel saldırıda bulunan şüphelinin İ.M.K. olduğu kanaatine vardı. Tutulduğu polis noktasında suçlamaları kabul etmeyip, ayrılmak isteyen İ.M.K., kelepçe takılarak gözaltına alındı. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TACİZDEN YAKALANMIŞ İNTİHAR ETMEK İSTEMİŞTİ

İ.M.K., 21 Mart 2013 tarihinde de bir alışveriş merkezinde 3 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İ.M.K., olayın yerel ve ulusal basında haber olması ardından bir kamyonun önüne atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu. Yaralanan İ.M.K., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. İ.M.K., o dönemde yaptığı açıklamada, "Bu utançla ancak ölünür. Bu yapılmaması gereken bir hataydı. Böylesi belki daha iyi oldu. Her gün utanarak gezecektim bu haberler beni gereken olgunluğa getirdi" demişti. İ.M.K. o dönemde bir kamyonun önüne atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu.



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