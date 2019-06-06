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O kaptan, tekneyi 2-3 mil ötedeyken görmüş

BODRUM'da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu ve kaptan Osman Demirkol'un kullandığı balıkçı teknesine çarpan Maça Kızı Otel'e ait sürat teknesinin tutuklanan kaptanı Alper Sakay'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı....

O kaptan, tekneyi 2-3 mil ötedeyken görmüş
BODRUM'da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu ve kaptan Osman Demirkol'un kullandığı balıkçı teknesine çarpan Maça Kızı Otel'e ait sürat teknesinin tutuklanan kaptanı Alper Sakay'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Sakay'ın ifadesinde balıkçı teknesini 2-3 mil mesafedeyken gördüğünü belirtip, "Daha sonra elektronik haritadan kontrol ettim. Müşteriler ile ilgilendikten sonra, sürat teknesinin ön tarafını kontrol ettim. Bu sırada tekneye çarpmak üzereydim ve manevra yapamadım" dediği öğrenildi. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi süren tekne kaptanı Osman Demirkol'un hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
Bodrum Göltürkbükü açıklarında geçen 4 Haziran Salı günü, bayram tatili dolayısıyla haber çalışması yapan Hürriyet Gazetesi muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Bloomberg TV muhabiri Onur Aydın, kiraladıkları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesiyle koylarda fotoğraf çekti. Gazeteciler haber çalışmasını tamamladıktan sonra kıyıya dönmek üzere yol aldıkları sırada, Maça Kızı Oteli'ne ait 'Maçı Kızı' isimli sürat teknesi, üzerinde oldukları 'Yörük Ağası' isimli balıkçı teknesine çarptı. Üç gazeteci çarpmadan hemen önce kendilerini denize atıp ölümden kurtuldu. Balıkçı teknesinin kaptanı Osman Demirkol ise sağ bacağından yaralandı. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı'na bağlı 3 bot, bacağından yaralanan ve çok kan kaybettiği öğrenilen kaptan Osman Demirkol'u (46)Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırdı. Gazeteciler ise bölgedeki diğer teknelerde bulunanlar tarafından kurtarıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulan Kaptan Demirkol'un diz altından kopmak üzere olan sağ bacağı ameliyatla tekrar yerine dikildi. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Osman Demirkol'un hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından dün (çarşamba) sevk edildiği adliyeye, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakay'ın savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Sakay'ın ifadesinde, "Balıkçı teknesini 2-3 milden gördüm. Daha sonra elektronik haritadan kontrol ettim. Müşteriler ile ilgilendikten sonra, sürat teknesinin ön tarafını kontrol ettim. Bu sırada tekneye çarpmak üzereydim ve manevra yapamadım. Kendi pervaneme bir şey dolandığı için kimseye yardım edemedim. Olayda hiçbir kasıt yoktur. Bu olayın yaşanmasından dolayı büyük üzüntü içerisindeyim" dediği öğrenildi.

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