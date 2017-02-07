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Nusaybin’in 2 köyündeki sokağa çıkma yasağı bugün kaldırıldı

MARDİN’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı kırsal kesimdeki Çalıköy ile Kuyular Mahallesi'nde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 17.00 itibariyle kaldırıldı. Nusaybin'e bağlı kırsal kesimdeki Çalıköy ve...

Nusaybin’in 2 köyündeki sokağa çıkma yasağı bugün kaldırıldı
MARDİN’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı kırsal kesimdeki Çalıköy ile Kuyular Mahallesi'nde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 17.00 itibariyle kaldırıldı.
Nusaybin'e bağlı kırsal kesimdeki Çalıköy ve Kuyular Mahallesi'nde düzenlenen operasyon öncesi dün saat 16.00'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gün saat 17.00'den itibaren kaldırıldı. Mardin Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle dedi:
"İlimiz Nusaybin İlçesi'ne bağlı Çalıköy ve Kuyular Mahalleri Mevki'inde olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği ve operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla da; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 06 Şubat 2017 Pazartesi günü saat:16.00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan, Çalıköy ve Kuyular mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. Yukarıda belirtilen yerde icra edilen operasyonlar sona erdiğinden, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 07.02.2017 Salı günü Saat 17.00 itibari kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz."
 

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