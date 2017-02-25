Nusaybin’de gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı, 22 kişi jandarmadan serbest bırakıldı

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde yürütülen terör soruşturması kapsamında, aralarında 14 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanan Koruköy'de gözaltına alınan şüphelilerin de bulunduğu 10 kişiden 6'sı, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Koruköy'de yürütülen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi ise jandarma birimlerince ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Nusaybin ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi, Nusaybin Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 kişiden 6'sı 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, 4 kişi ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında 14 günden bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği Koruköy'de gözaltına alınanların da bulunduğu 6 kişi tutuklandıktan sonra Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Bu arada Koruköy'de yürütülen operasyonda gözaltına alınanlardan 22'si jandarma birimlerinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.