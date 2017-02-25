Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması
2017 hac kuraları çekildi
Hac kuraları çekildi, sonuçları öğrenmek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan bir referandum mesajı daha
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül'le ilgili karar verildi
Dün serbest bırakılmıştı, kundakçı, tutuklandı

Nusaybin’de gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı, 22 kişi jandarmadan serbest bırakıldı

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde yürütülen terör soruşturması kapsamında, aralarında 14 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanan Koruköy'de gözaltına alınan şüphelilerin de bulunduğu 10 kişiden 6'sı, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce...

Nusaybin’de gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı, 22 kişi jandarmadan serbest bırakıldı
MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde yürütülen terör soruşturması kapsamında, aralarında 14 gündür sokağa çıkma yasağı uygulanan Koruköy'de gözaltına alınan şüphelilerin de bulunduğu 10 kişiden 6'sı, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Koruköy'de yürütülen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi ise jandarma birimlerince ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Nusaybin ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi, Nusaybin Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 kişiden 6'sı 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, 4 kişi ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aralarında 14 günden bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği Koruköy'de gözaltına alınanların da bulunduğu 6 kişi tutuklandıktan sonra Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Bu arada Koruköy'de yürütülen operasyonda gözaltına alınanlardan 22'si jandarma birimlerinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.