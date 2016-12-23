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Nusaybin'in Koruköy Mahallesi'nde operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı

MARDİN'in Nusaybin İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi Koruköy Mahallesi'nde bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nusaybin İlçesi kırsalında düzenlenecek...

Nusaybin'in Koruköy Mahallesi'nde operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı
MARDİN'in Nusaybin İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi Koruköy Mahallesi'nde bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Nusaybin İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, Koruköy Mahallesi'nde bugün saat 06.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mardin Valiliği'ince konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Nusaybin ilçesi kırsal alanlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 23 Aralık 2016 Cuma günü saat 06.00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan, Koruköy Mahalleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.  

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