Nusaybin'de zırhlı polis aracı devrildi: 3 yaralı

Kaza, dün akşam ilçenin Girmeli mahallesi yakınlarında meydana geldi. Devriye görevini yapan zırhlı polis aracı, İpek Yolu'na çıkan kavşakta devrildi. Araçta bulunan 3 polis memuru yaralandı. 112 Acil Servis ambulansları ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polisler tedaviye alındı. Polis memurlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza, dün akşam ilçenin Girmeli mahallesi yakınlarında meydana geldi. Devriye görevini yapan zırhlı polis aracı, İpek Yolu'na çıkan kavşakta devrildi. Araçta bulunan 3 polis memuru yaralandı. 112 Acil Servis ambulansları ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polisler tedaviye alındı. Polis memurlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.