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Nusaybin'de yasaklı mahallede PKK cephaneliği ele geçirildi

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,() - MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde geçen yıl gerçekleştirilen hendek-barikat operasyonları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Dicle Mahallesi'nde, güvenlik güçlerince yapılan aramalarda PKK'ya...

Nusaybin'de yasaklı mahallede PKK cephaneliği ele geçirildi

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,() - MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde geçen yıl gerçekleştirilen hendek-barikat operasyonları nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Dicle Mahallesi'nde, güvenlik güçlerince yapılan aramalarda PKK'ya ait çok sayıda el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. Patlıyıcılar, tuzaklandıkları yerde imha edildi.
Nusaybin İlçesi'nde geçen yıl gerçekleştirilen ve sona eren hendek-barikat operasyonlarından sonra, teröristlerin yerleştirdiği patlayıcılar nedeniyle sokağa çıkma yasağının halen devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde aramalar sürdürüldü. Bu aramalarda PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcılar bulundu.
Polis ekiplerinin Dicle Mahallesinde yaptığı aramalarda, biri büyük 3 tüp, 5 fitil ateşlemeli boru tipi el yapımı patlayıcı, 7 havan mühimmatı, 5 launcher, top mühimmatı, tüfek bombası ve el bombası ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı düzenekleri bulundukları yerde kontrollü olarak imha edildi.

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