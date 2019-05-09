Nusaybin'de TIR ile tankeri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),() - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde TIR ile akaryakıt tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Nusaybin ilçesindeki İpek Yolu'nda meydana geldi. Söğütlü köyü mevkiinde çalışma nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda Şırnak'ın Cizre ilçesi yönüne giden Saim Akpulat'un kullandığı 06 DGV 72 plakalı akaryakıt yüklü tanker, karşı yönden gelen Mehmet Kahraman yönetimindeki 06 DS 4082 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kazada, tanker sürücüsü Saim Akpulat olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Mehmet Kahraman araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nusaybin İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, TIR'da sıkışan sürücü Kahraman'ı araçtan yaralı olarak çıkardı. Kahraman sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada hayatını kaybeden tanker sürücüsü Akpulat'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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