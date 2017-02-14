ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Mardin Nusaybin’de sınır emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik, PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe misli ile mukabele kapsamında karşılık verilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Nusaybin'de Suriye tarafından güvenlik güçlerine ateş açıldı : 1 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Mardin Nusaybin’de sınır emniyet görevindeki güvenlik güçlerine yönelik, PKK/PYD kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe misli ile mukabele kapsamında karşılık verilmesi sonucu ilk belirlemelere...
14 Şubat 2017 Salı 15:19
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