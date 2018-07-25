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Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı

MARDİN, ()- MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülecek operasyonlar nedeniyle Yavruköy ve İlkadım mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin...

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı

MARDİN, ()- MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülecek operasyonlar nedeniyle Yavruköy ve İlkadım mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edileceği belirtilerek, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince; 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat: 03.00 itibari ile İlimiz Nusaybin ilçesi ktırsal alanında bulunan Yavruköy ve İlkadım mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

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