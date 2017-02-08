Nusaybin'de PKK'ya ait ilk kez anti tank füzesi ele geçirildi (2)

TSK'DAN BİLGİLENDİRME : RUS YAPIMI

Türk Silahlı Kuvvetleri Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'ya ait füzenin ele geçirilmesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede; " 7’nci Kolordu Komutanlığına bağlı özel birlikler tarafından Mardin Nusaybin bölgesinde 06 Şubat 2017 tarihinden itibaren yürütülen istihbarata dayalı özel birlik operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan yedi adet sığınak tespit edilmiştir. Söz konusu operasyon kapsamında tespit edilen sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda: Grad-Metis M1-9K (1992 Rus yapımı) anti tank silahı füze sehpası, 3 adet el telsizi, Bol miktarda giyim ve yaşam malzemesi bulunmuştur." denildi.