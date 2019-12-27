Nusaybin'de kayanın altına tuzaklanan EYP imha edildi
Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, ()- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce kayanın altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edilerek imha edildi. Operasyonda çok sayıda malzeme de ele geçirildi. Mardin İl Jandarma...
Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, ()- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce kayanın altına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edilerek imha edildi. Operasyonda çok sayıda malzeme de ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar kapsamında Nusaybin ilçesine bağlı Çalıköyü Mahallesi kırsal alanında yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde kayanın altına tuzaklanmış şekilde 5 kilo basma düzenekle el yapımı patlayıcı tespit etti. Ekipler, patlayıcıyı kontrollü şekilde patlatarak imha etti. Ekipler, doğal mağara içerisinde ise gizlenmiş şeffaf bidondanlarda telsiz, radyofrekans komutalı ateşleme anahtarı, 30 elektronik direnç, 17 elektrikli fünye, 25 infilaklı fitili, 100 metre elektrik kablosu ve yaklaşık 10 kilo ağırlığında patlatılmaya hazır EYP düzeneği ile birlikte bu noktaya yakın mesafede taşlar arasına saklanmış bidon içerisinde örgütsel doküman ile sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken diğerleri yerinde imha edildi.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|19
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. Tottenham
|19
|29
|6. Sheffield United
|19
|29
|7. M. United
|19
|28
|8. Wolverhampton
|18
|27
|9. Crystal Palace
|19
|26
|10. Newcastle
|19
|25
|11. Arsenal
|19
|24
|12. Burnley
|19
|24
|13. Everton
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Brighton
|19
|20
|16. Bournemouth
|19
|20
|17. West Ham
|18
|19
|18. Aston Villa
|19
|18
|19. Watford
|19
|13
|20. Norwich City
|19
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10