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Nusaybin'de hafriyat çalışmasında 1 ceset bulundu

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde sokağa çıkma yasağının devam ettiği 6 mahallede tahrip edilen yapıların, iş makineleriyle taşınan hafriyatı içerisinde bir ceset bulundu. Nusaybin İlçesi'nde 14 Mart 2016 tarihinde başlayan ve halen 6...

Nusaybin'de hafriyat çalışmasında 1 ceset bulundu
MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde sokağa çıkma yasağının devam ettiği 6 mahallede tahrip edilen yapıların, iş makineleriyle taşınan hafriyatı içerisinde bir ceset bulundu.
Nusaybin İlçesi'nde 14 Mart 2016 tarihinde başlayan ve halen 6 mahallesindeki sokağa çıkma yasağı devam ederken, güvenli hale getirilen ve hasar gören yapıların hafriyat taşıma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Kışla ve Zeynel Abidin olmak üzere 6 mahallede devam eden çalışmalar kapsamında bugün öğlen saatlerinde hafriyat çalışmaları sırasında toprağa gömülü bir ceset bulundu. İhbar üzerine sevk edilen güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme ardından, cesedin kadın veya erkeğe ait olduğu ve kimliğinin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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