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Nusaybin'de çatışma: 2 güvenlik görevlisi yaralandı (2)

VALİLİK: 2 GÜNDE 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, 1 PKK'LI SAĞ YAKALANDI Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması olarak uzun zamandır planlanan ve 11 Şubat'ta Nusaybin, Ömerli ve Artuklu...

Nusaybin'de çatışma: 2 güvenlik görevlisi yaralandı (2)

VALİLİK: 2 GÜNDE 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ, 1 PKK'LI SAĞ YAKALANDI
Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması olarak uzun zamandır planlanan ve 11 Şubat'ta Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerine bağlı 10 köyün kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan, 'Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir' adı verilen operasyonuun devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:
"20 Şubat 2017 günü Nusaybin ilçesi Kuruköy mahallesinde, çıkan çatışmada 1 BTÖ mensubu ölü, 1 BTÖ mensubu ise sağ olarak yakalanmıştır. Üzerlerinde bulunan 2 kalaşnikof ve bu silahlara ait 2 şarjör, 1 tabanca ve 4 el bombası ele geçirilmiştir. 21 Şubat 2017 günü çıkan çatışmada, 1 BTÖ mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, çatışmanın yaşandığı sığınak içerisinde, 1 kalaşnikof ve bu silaha ait 5 şarjör, 1 RPG-7 roketatar ve 5 roketatar mühimmatı ile sevk fişeği, 1 telsizi bulunmuş, ayrı bir sığınakta 47 el bombası ve 5 plastik bidon içerisinde toplam 105 kg toz TNT, 167 adet kaleşnikof fişeği ele geçirilmiştir. Operasyon halen devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

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