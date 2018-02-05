Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de PM ve yedek üyeleri belirlendi... İşte yeni PM üyelerinin tam listesi
CHP'nin yeni PM üyelerinin tam...
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit 5 yaralı
2 günde 11 Şehit
Avrasya Tüneli geçişlerinde KOMİK İNDİRİM
Avrasya Tüneli geçişlerinde KOMİK İNDİRİM
DİKKAT..Yarın 16 bin servis aracı trafiğe çıkacak..
DİKKAT..Yarın 16 bin servis aracı...

Nusaybin'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN’in Nusaybin ilçesine bağlı Tepeüstü köyünde, beton mikserinin devrilmesi sonucu, ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, Nusaybin'e bağlı Tepeüstü köyünde meydana...

Nusaybin'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), () - MARDİN’in Nusaybin ilçesine bağlı Tepeüstü köyünde, beton mikserinin devrilmesi sonucu, ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Nusaybin'e bağlı Tepeüstü köyünde meydana geldi. İnşaat için beton taşınan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 47 NK 261 plakalı beton mikseri, köy yakınlarında kontrolden çıkarak, su kanalına devrildi. Mikserde bulunan sürücü, yaralandı. Yaralı sürücü, kazayı görenler tarafından mikserden çıkarılarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, sürücüyü ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314